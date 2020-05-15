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07:09 15.05.2020

В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

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В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

Ко Дню памяти жертв политических репрессий Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл Консультационный центр по поиску информации о репрессированных.

"В Центре всем желающим будут предоставляться консультации, будет происходить сопровождение людей, которые хотят узнать судьбу репрессированных лиц в 1917-1991 годах. Мы поможем написать правильные обращения и запросы в архивы, чтобы получить всю необходимую информацию о людях, исторические фигуры и события", - говорится в сообщении.  на сайте Отраслевого государственного архива.

Как отмечает директор Отраслевого государственного архива УИНП Игорь Кулик, Голодомор 1932-1933 годов, голод 1921-1923 и 1946-1947 годов, Большой террор, депортации, политические аресты и убийства - жертвами этих человеконенавистнических экспериментов стали миллионы граждан. Однако до сих пор далеко не все имена установлены.

"Многие семьи не знают историю своего рода через вырванные страницы жизни своих предков. Цель вновь созданного Центра - поддержать людей, которые решились начать поиск правды как о своих родных, так и о своей стране", - подчеркнул Кулик.

Обращение в Консультационный центр является бесплатным.

Теги: #сервис #украина #репрессии
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