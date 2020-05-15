События

06:08 15.05.2020

Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

1 мин читать
Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении работнику Сарненского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области.

«По предварительной информации, сотрудник полиции с ноября 2019 систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камня, неправомерную выгоду за непривлечение его к ответственности. Милиционер установил расценки в сумме 200 долларов США за день работы каждой мотопомпы», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГбР в четверг вечером.

Следователи ГБР получили доказательства полученияза выгоды в сумме более 12 тыс грн.

Милиционер подозревается в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

«В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества», - подытожили в ГБР.

 

Теги: #гбр #полицейский #украина #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:26 15.05.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

07:09 15.05.2020
В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

03:07 15.05.2020
В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

00:36 15.05.2020
Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

00:33 15.05.2020
Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

Украинская сторона в ТКГ отметила необходимость верификации имущества Украины на временно оккупированных территориях

00:30 15.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

00:28 15.05.2020
Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

00:17 15.05.2020
Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

23:58 14.05.2020
Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

23:02 14.05.2020
Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАИНА РЕШЕНИЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

ТКГ УКРАИНА ВЫБОРЫ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

ТКГ УКРАИНА

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

ТКГ ОБСЕ УКРАИНА

Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

УКРАИНА КОНФЛИКТ ПЛАН

Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов ОТГ – уполномоченный президента по земельным вопросам

ПОСЛЕДНЕЕ

Последние два теракта в Афганистане осуществило ИГ, а не талибы - спецпредставитель США

Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

Позиции правительства, Минэкоэнерго и производителей э/э из ВИЭ удалось максимально приблизить – заявление

84 новых случая инфицирования Covid-19   лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Белый дом по решению суда должен предоставить 20 электронных писем, касающихся Украины - СМИ

В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов ОТГ – уполномоченный президента по земельным вопросам

Вакцина от COVID-19 должна быть всеобщим достоянием, исключена из рыночных законов - Елисейский дворец

Агрохолдинг ИМК в I кв. увеличил чистый убыток в 1,7 раза

В "Опендатаботе" опровергли заявление Нацполиции о причастности к распространению персональных данных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА