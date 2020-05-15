Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, сообщили о подозрении работнику Сарненского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области.

«По предварительной информации, сотрудник полиции с ноября 2019 систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камня, неправомерную выгоду за непривлечение его к ответственности. Милиционер установил расценки в сумме 200 долларов США за день работы каждой мотопомпы», - говорится в сообщении, на официальном сайте ГбР в четверг вечером.

Следователи ГБР получили доказательства полученияза выгоды в сумме более 12 тыс грн.

Милиционер подозревается в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

«В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества», - подытожили в ГБР.