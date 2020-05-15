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04:41 15.05.2020

Последние два теракта в Афганистане осуществило ИГ, а не талибы - спецпредставитель США

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что два теракта в Афганистане на этой неделе осуществили боевики террористической организации "ИГ-Хорасан", а не афганские талибы, как ранее полагало правительство страны.

"Вместо того, чтобы попадать в ловушку ИГ, и откладывать мирный процесс или же создавать препятствия, афганцы должны объединиться, чтобы покончить с этой угрозой и воспользоваться исторической возможностью установления мира", - написал дипломат в твиттере.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе в Афганистане были совершены два теракта, унесшие жизни нескольких десятков человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время похорон начальника полиции одного из округов в провинции Нангархар. В Кабуле группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу "Врачей без границ", в результате которого погибли 24 человека, в том числе двое новорожденных.

Движение "Талибан" объявило о своей непричастности к этим терактам.

Тем не менее, президент Афганистана Ашраф Гани в обращении к нации сказал, что отдал силовым ведомствам страны приказ перейти к наступательным действиям против движения "Талибан".

Талибы заявили, что готовы к ответным действиям.

 

Теги: #афганистан #теракты #талибы #иг
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