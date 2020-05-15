Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

Эстония, Латвия и Литва снимают с пятницы ограничения на передвижение между государствами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, введенные в связи с COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, "с 15 мая лица, не имеющие симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве, могут пересекать государственные границы Эстонии, Латвии и Литвы".

Однако при этом необходимо будет соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из ограничений из-за распространения вируса. Те, кто возвращается в Эстонию из третьих стран через Латвию или Литву, по-прежнему должны оставаться в двухнедельном карантине.

На границах может производиться точечный контроль состояния здоровья и соблюдения установленных требований.