События

02:10 15.05.2020

Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

1 мин читать

Эстония, Латвия и Литва снимают с пятницы ограничения на передвижение между государствами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, введенные в связи с COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии, "с 15 мая лица, не имеющие симптомов заболевания и обладающих гражданством одной из этих стран, видом на жительство или правом на проживания или в соответствии с регистром населения постоянным местом жительства в Эстонии, Латвии или Литве, могут пересекать государственные границы Эстонии, Латвии и Литвы".

Однако при этом необходимо будет соблюдать местные распоряжения и требования, вытекающие из ограничений из-за распространения вируса. Те, кто возвращается в Эстонию из третьих стран через Латвию или Литву, по-прежнему должны оставаться в двухнедельном карантине.

На границах может производиться точечный контроль состояния здоровья и соблюдения установленных требований.

Теги: #транспорт #снятие #ограничения #балтия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:51 14.05.2020
Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

Мининфраструктуры предлагает ввести в Украине новую модель общественного транспорта

12:22 14.05.2020
Кличко призывает киевлян пользоваться метро после открытия только в случае необходимости и с соблюдением правил безопасности

Кличко призывает киевлян пользоваться метро после открытия только в случае необходимости и с соблюдением правил безопасности

12:20 14.05.2020
В Киеве не будут поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте – мэр Кличко

В Киеве не будут поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте – мэр Кличко

10:31 14.05.2020
Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения

Мининфраструктуры разработало план возобновления пассажирского сообщения

21:01 13.05.2020
Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

19:56 13.05.2020
Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

18:30 13.05.2020
Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

12:48 13.05.2020
Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

10:57 13.05.2020
Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

17:26 12.05.2020
Свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы будет восстановлено с 15 мая

Свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы будет восстановлено с 15 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СНБО ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАИНА РЕШЕНИЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

ТКГ УКРАИНА ВЫБОРЫ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

ТКГ УКРАИНА

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

ТКГ ОБСЕ УКРАИНА

Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

УКРАИНА КОНФЛИКТ ПЛАН

Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов ОТГ – уполномоченный президента по земельным вопросам

ПОСЛЕДНЕЕ

В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

Позиции правительства, Минэкоэнерго и производителей э/э из ВИЭ удалось максимально приблизить – заявление

84 новых случая инфицирования Covid-19   лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Белый дом по решению суда должен предоставить 20 электронных писем, касающихся Украины - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА