Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

"Контроль над выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства от 14 мая.

СНБО 14 мая решил поддержать предложения по применению, отмене и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), внесенные Кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины; применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам согласно двум приложениям, которые пока не опубликованы.

Так, из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие указом президента от 15 мая 2017 года №133, исключаются 12 позиций.

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 года № 176, исключаются две позиции.

Из санкционного списка юридических лиц, введенного в действие этим же указом №176, исключается 10 позиций и две позиции изложены в другой редакции, текст которой пока не обнародован).

Из санкционного списка физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются семь позиций, а из списка юридических лиц – одна позиция.

13 мая проект указа президента о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", был передан в Офис президента Украины, сообщила пресс-служба СНБО Украины.

Указанным решением среди прочего предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других.

Отмечалось, что для введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента передан в Офис президента Украины.