Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

Во время работы политической подгруппы Трехсторонней контактной группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основании Копенгагенских критериев ОБСЕ.

"В частности, в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.