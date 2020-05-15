Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции в четверг подчеркнула необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения.

"Также еще раз подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, с учетом, прежде всего, гуманитарных критериев, и указано, что КПВВ в Золотом обустроен и готов к работе в любое время", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины