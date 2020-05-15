Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

В гуманитарной группе ТКГ на заседании в четверг была продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе и списков пропавших без вести.

"Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в рамках Нормандской встречи 9 декабря 2019 года. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Украина призвала соблюдать Европейскую конвенцию о предупреждении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.) И Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.).