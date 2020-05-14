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23:02 14.05.2020

Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

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Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети

Южно-Украинская  атомная электростанция (АЭС) в четверг вечером отключила блок №3 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"14 мая 2020 года в 17:51 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний на электротехническом оборудовании главной схемы. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было ", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС, обнародованном в четверг вечером.

Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором блоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Теги: #ремонт #украина #аэс #энергоблок
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