Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) в четверг вечером отключила блок №3 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"14 мая 2020 года в 17:51 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний на электротехническом оборудовании главной схемы. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было ", – говорится в сообщении пресс-службы АЭС, обнародованном в четверг вечером.

Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором блоке продолжается планово-предупредительный ремонт.