Позиции правительства, Минэкоэнерго и производителей э/э из ВИЭ удалось максимально приблизить – заявление

В процессе обсуждения удалось максимально приблизить позиции правительства, Министерства энергетики и защиты окружающей среды и производителей зеленой электроэнергии по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергии.

"По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа", – сообщает правительственный портал по результатам переговоров сторон в Кабмине в четверг.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, чистая энергия должна развиваться и постепенно переходить на рыночные условия, но в период энергокризиса Украина не может позволить себе "самую дорогую зеленую энергию в Европе".

"Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной", – отметил Шмыгаль, слова которого цитирует портал.

Как сообщалось, врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец видит одним из антикризисных инструментов на рынке электроэнергии принятие решений по стабилизации и изменению условий поддержки ВИЭ.

"У нас есть несколько сценариев, как провести реструктуризацию – средние, жесткие, менее жесткие. Но чтобы все происходило на добровольных условиях, чтобы не было арбитражей", – заявила она, подчеркнув, что затягивание медиации без принятия решений никому не идет на пользу – долги наращиваются, отрасль в ожидании.

Она подчеркнула, что если не принимать никаких решений, то дефицит ГП "Гарантированный покупатель" по результатам года достигнет 26 млрд грн.

В свою очередь послы Бельгии, Великобритании, Канады, Норвегии, Германии, Франции, Швеции и Южной Кореи в Украине в письме на руководство страны призвали не допустить невозврата инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) страны.

"Мы с оптимизмом смотрим на процедуру медиации, которую ваше правительство сейчас проводит с Секретариатом Энергетического сообщества и которая в ближайшие недели должна привести к консенсусному соглашению с иностранными инвесторами и соответствующими заинтересованными сторонами. Мы понимаем, что проект меморандума был подготовлен в процессе медиации. При условии необходимой доброй воли с обеих сторон этот меморандум может быть доработан, обеспечивая возможную основу для урегулирования", – говорится в письме, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".