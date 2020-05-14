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22:42 14.05.2020

84 новых случая инфицирования Covid-19   лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

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84 новых случая инфицирования Covid-19   лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

Еще 84 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 лабораторно подтвердились в Черновицкой области и в Черновцах, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Сегодня, 14 мая, официально подтверждено еще 84 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец", - написал глава ОГА на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Вместе с тем, по его словам, в четверг ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат у 48 буковинцев.

Глава ОГА отметил, что общее число инфицированных в Черновицкой области составило 2600 человек.

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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