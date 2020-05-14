Белый дом по решению суда должен предоставить 20 электронных писем, касающихся Украины - СМИ

Судья Эми Джексон выдала запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, в котором говорилось о военной помощи Украине и, в частности указание президента о приостановке такой помощи, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на издание Law and Crime.

«Именно, документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине», - заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

В прошлом году в рамках рассмотрения дела об импичменте Дональда Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью. Решение администрации удержать выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.