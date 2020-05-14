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21:42 14.05.2020

Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов ОТГ – уполномоченный президента по земельным вопросам

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Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов ОТГ – уполномоченный президента по земельным вопросам

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отмечает, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению, и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

"Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад. Конечно, есть отдельные точечные вопросы, где надо найти взаимопонимание", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

 Лещенко уверен, что Офис президента, Министерство развития громад и территорий и комитет Верховной Рады по местному самоуправлению вместе с громадами найдут общий язык, учтут позиции и ожидания громад, и выработают совместные положительные решения, чтобы завершить нужную именно людям на местах реформу децентрализации.

 "Перспективные планы будут утверждены Кабинетом министров вовремя и на всей территории Украины", - указал он.

 

       

Теги: #украина #конфликт #план
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