Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов ОТГ – уполномоченный президента по земельным вопросам

Уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко отмечает, что реформа децентрализации в Украине идет к логическому завершению, и уверен, что ее удастся завершить в ближайшее время.

"Нет никакого конфликта по вопросу перспективных планов объединенных территориальных громад. Конечно, есть отдельные точечные вопросы, где надо найти взаимопонимание", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Лещенко уверен, что Офис президента, Министерство развития громад и территорий и комитет Верховной Рады по местному самоуправлению вместе с громадами найдут общий язык, учтут позиции и ожидания громад, и выработают совместные положительные решения, чтобы завершить нужную именно людям на местах реформу децентрализации.

"Перспективные планы будут утверждены Кабинетом министров вовремя и на всей территории Украины", - указал он.