События

21:12 14.05.2020

Агрохолдинг ИМК в I кв. увеличил чистый убыток в 1,7 раза

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Агрохолдинг ИМК в первом квартале 2020 года увеличил чистый убыток в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года – до $14,82 млн.

Согласно квартальному отчету компании на Варшавской фондовой бирже, выручка в январе-марте выросла на 3% - до $50,56 млн.

Валовая прибыль за указанный период составила $5,12 млн, что на 38% больше, чем в первом квартале 2019 года, операционный убыток сократился на 19% – до $5,16 млн.

Показатель EBITDA за первый квартал 2020 года составил $207 тыс. с плюсовым значением против $1,38 млн с минусовым значением в первом квартале 2019 года.

В документе отмечается, что выручка от реализации кукурузы увеличилась на 7% - до $49,05 млн, молока – на 16%, до $0,41 млн. В то же время выручка от продажи соевых бобов снизилась на 82% - до $0,37 млн.

ИМК уточняет, что за январь-март 2020 года реализовал 285,64 тыс. тонн кукурузы (рост на 5%) по цене $172 за тонну (+2%).

В компании указали, что за отчетный период чистый убыток от курсовой разницы увеличился до $7,1 млн против $0,6 млн чистой прибыли за первый квартал 2019 года.

ИМК в январе-марте 2020 года погасила кредитов (займов и процентов) на сумму $3,21 млн, приобрела - на сумму $3,86 млн. Получила возмещение НДС на $1,03 млн.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и производстве молока в Украине. Агрохолдинг обрабатывает около 123,3 тыс. га земли в Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Агрохолдинг ИМК по итогам 2019 года вышел на $7,32 млн чистой прибыли, что 3,8 раза меньше, чем в 2018 году. Выручка ИМК за этот период выросла на 29% - до $169,6 млн, из которой $142,67 млн - экспортная.

Теги: #имк #украина
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