В "Опендатаботе" опровергли заявление Нацполиции о причастности к распространению персональных данных

Представители сервиса "Опендатабот" опровергли распространенное в четверг заявление Национальной полиции Украины о том, что распространяемые в соцсетях персональные данные, которые проверялись на предмет возможной утечки с цифрового государственного сервиса приложения "Дия", были взяты, в частности, у них.

"Нацполиция сегодня вышла с заявлением, что персональные данные в uabazabot были взяты из различных источников, в том числе и с Опендатабот. Эта информация не соответствует действительности. Опендатабот содержит только публичную информацию, полученную с портала открытых данных data.gov.ua и официального API Минюста. Персональных и банковских данных украинском нет и не может быть в Опендатабот", - заявила руководитель по коммуникациям в Опендатабот Дарья Даниленко.

В сообщении отмечается, что подобные заявления ставят под угрозу не только деловую репутацию Опендатабот, но и процесс открытия данных в Украине. "Если Нацполиция продолжит продвигать эту идею, украинцы потеряют те открытые данные, над которыми работали в последние пять лет", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном Телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Кроме того, как сообщили СМИ, в анонимном телеграмм-канале "Тайны депутата" опубликовали номера телефонов ряда украинских журналистов, в частности главного редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой и других.

Позже в Национальной полиции заявили, что информация об утечке персональных данных граждан с цифрового государственного сервиса приложения "Дия" не подтвердилась: "Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий и не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дия".

"В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", - говорится в сообщении управления коммуникации Нацполиции.

В Нацполиции сообщили, что следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч.2 ст.361 (Несанкционированное вмешательство в компьютеры, автоматизированные системы) Уголовного кодекса Украины. При этом работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, оперативно заблокировали.

"Опендатабот" осуществляет мониторинг регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов.