Генконсульство Украины в Милане с 25 мая возобновит прием граждан

Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан при условии соблюдения всех противоэпидемических требований, сообщается на сайте консульства.

До завершения объявленных властями Италии ограничительных мер посетители должны использовать защитные маски и, по возможности, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может находиться не более одного человека/семьи на каждом из 5 мест приема.

Консульство оставляет за собой право отказать в оказании консульских услуг в случае несоблюдения указанных мер.

Прием граждан будет проводиться исключительно по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua. Записаться на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта граждане могут по адресу gc_itm@mfa.gov.ua