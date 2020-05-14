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20:15 14.05.2020

Стерненко сообщил о вызове на допрос в СБУ в понедельник

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Стерненко сообщил о вызове на допрос в СБУ в понедельник

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала активиста Сергея Стерненко для вручения подозрения, сообщил он на своей странице в Facebook.

"Меня вызвали в СБУ для уведомления о подозрении. В понедельник, 18 мая в 9:00 я должен явиться в главное следственное управление СБУ по адресу г. Киев, пер. Аскольдов, 3А", - написал Стерненко.

Он сообщил, что его вызывают по делу №1215 "для участия в следственных и процессуальных действиях", однако в каких именно, в сообщении СБУ не указывалось.

Речь идет о деле о покушении на Стерненко, которое произошло 25 мая 2018 года в Одессе. Двое мужчин напали на него, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

"Я ничего не боюсь! Правда на моей стороне! Я не признаю никакой вины, потому что я защищал свою жизнь и здоровье, и, если будет нужно, сделаю это ещё раз. Я приду и буду с ними говорить. А будут ли они готовы к этому разговору - ещё очень и очень большой вопрос", - заявил Стерненко в видео, обнародованном на его Youtube-канале.

Теги: #сбу #подозрение #стерненко
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