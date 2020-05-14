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20:11 14.05.2020

Диалога инвесторов в ВИЭ с правительством пока не получилось – участник переговоров

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Диалога инвесторов в ВИЭ с правительством пока не получилось – участник переговоров

Переговоры между правительством и инвесторами в возобновляемые источники энергии, состоявшиеся в четверг, не принесли результата, считает участвовавший в них генеральный директор и собственник компании "Тесла Энерго" Олег Грамотенко.

"Я, как и многие инвесторы, ожидал действительно конструктивного диалога, вместо того мы получили тезизы о том, что это невозможно. Фактически диалог был заменен монологом премьер-министра о проблемах, связанных с ВИЭ", – сказал Грамотенко в комментарии интернет-порталу Энергореформа.

При этом он добавил, что инвесторы были морально к этому готовы, учитывая, что разрешение проблемы так называемого кризиса ВИЭ тянется еще с прошлого года, но никак не достигнет финальной стадии.

Кроме того, Грамотенко обратил внимание на новые предложения министерства энергетики и окружающей среды, предусматривающие снижение зеленого тарифа для СЭС на 25% без продления сроков его выплаты.

По его мнению, такие предложения нельзя считать конструктивными.

"Риски в том, что срок окупаемости наших проектов равен сроку действия зеленого тарифа, а теперь исходит предложение от премьера добровольно отказаться от четверти доходов", – разъяснил позицию гендиректор "Тесла Энерго".

В то же время он уточнил, что компания изначально была против "зеленого тарифа", но теперь вынуждена нести огромные убытки из-за недальновидной государственной политики.

"Нас интересовал только кредитный рейтинг Украины. И мы были заинтересованы зарабатывать за счет этого стабильно и долго. Мы были готовы идти на обычный рынок с нашей электроэнергией. Но на данный момент столкнулись с глобальными рисками", – подчеркнул он.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что в переговорах, основанных на медиации Европейского энергосообщества, сейчас принимает участие около половины участников рынка.

"Диалог ведется с 45% рынка. Но есть еще мелкие игроки, которые вложили инвестиции в станции мощностью в несколько МВт. Их нет за столом, их никто не спрашивает, но это около 60% рынка", – обозначил проблему Грамотенко, добавив, что согласно проекту предоставленного врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец меморандума, изменения касаются всех производителей электроэнергии из энергии солнца, получивших лицензии.

При этом он отметил, что необходимость уменьшения зеленых тарифов и пересмотра условий поддержки развития возобновляемлй энергетики премьер-минстр Денис Шмыгаль, ссылаясь на позицию президента страны Владимира Зеленского, объяснил необходимостью сохранить действующие тарифы на электроэнергию для населения.

По словам Грамотенко, Минэкоэнерго обязалось просчитать заново все приемлемые варианты разрешения вопроса и передать на рассмотрение участвовавшим в переговорам ассоциациям.

"Мы должны будем дать свое консолидированное мнение уже к пятнице", –резюмировал Грамотенко.

Как сообщалось, получив от Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) проект меморандума с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), Минэкоэнерго после отработки представило его на очередной встрече инвесторов и правительства при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля 14 марта.

"Нами этот проект был отработан и существенно доработан с учетом пунктов решений Антикризисного штаба и тех условий реструктуризации, которые были озвучены премьер-министром на встрече с инвесторами", – отметил генеральный директор директората энергетических рынков Минэкоэнерго Александр Мартынюк 8 мая.

Теги: #виэ #энергетика
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