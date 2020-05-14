Подстанция "Кременская" подключена к энергосистеме, проходит испытания оборудования

НЭК "Укрэнерго" завершило строительство подстанции (ПС) 500 кВ "Кременская" (Кременная, Луганской обл.), осуществляет испытания оборудования, сообщил и.о. главы правления НЭК Владимир Кудрицкий во время пришедшей в четверг в онлайн-режиме пресс-конференции.

"Подстанция "Кременская" завершена, функционально готова к эксплуатации и находится под напряжением. На сегодняшний день, основные работы завершены, заканчиваются испытания всего оборудования", – сказал он, добавив, что после испытаний объект будет переведен в работу в штатном режиме.

И.о. главы НЭК отметил, что реализация проекта строительства ПС позволит обеспечить надежное энергоснабжение бытовых и промышленных потребителей на севере Луганской области.

"Строительство этой станции, обеспечение второго источника питания вместе с Луганской ТЭС для многих промышленных предприятий, например, "Северодонецкого Азота" или "Лисичанскнефтепродукта" является необходимым условием для того, чтобы они нарастили свои производства и в целом способствовали индустриальному возобновлению Луганской области", – добавил Кудрицкий.

Как сообщалось, процесс строительства ПС "Кременская" был запущен в 2017 году, когда "Укрэнерго" по итогам тендера заключило договор с ООО "КЭСК". Процесс был затянут, поскольку Кабинет министров утвердил необходимую проектно-финансовую документацию объекта только осенью 2018 года.

Станция обеспечит устойчивую связь системы электроснабжения севера Луганской области с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины. В настоящее время данная территория обеспечивается энергоснабжением исключительно за счет Луганской ТЭС, уголь для которой не может поставляться через контролируемую украинскими властями территорию. Поставки ресурса по железной дороге осуществляются с территории Российской Федерации и не являются стабильными. В связи с возникновением время от времени перебоев с поставкой угля Луганская ТЭС вынуждена переходить на сжигание газа, что крайне невыгодно.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.