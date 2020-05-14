События

19:20 14.05.2020

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 300 тыс.

1 мин читать
Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 300 тыс.

Количество зафиксированных в мире летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 превысило в четверг отметку в 300 тыс., свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Число заразившихся приближается к 4,5 млн.

Между тем, более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.

Рекордное количество заражений и случаев смерти приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, более 85 тыс. инфицированных скончались.

При этом, специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений - в реальности неточные, так как, речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.

Теги: #данные #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:08 14.05.2020
Во Львове заболели коронавирусом 100 медработников – Садовый

Во Львове заболели коронавирусом 100 медработников – Садовый

17:44 14.05.2020
Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

17:35 14.05.2020
В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

16:19 14.05.2020
Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

15:18 14.05.2020
Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

13:51 14.05.2020
Столтенберг поддерживает призывы к международному расследованию обстоятельств появления коронавируса в Китае

Столтенберг поддерживает призывы к международному расследованию обстоятельств появления коронавируса в Китае

13:25 14.05.2020
Компании начали использовать показатель прибыли без учета потерь от коронавируса

Компании начали использовать показатель прибыли без учета потерь от коронавируса

12:48 14.05.2020
В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

12:12 14.05.2020
Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 52 человек, в том числе у 6 медиков

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 52 человек, в том числе у 6 медиков

11:08 14.05.2020
Менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 93 смерти

Менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 93 смерти

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

ДОНЕЦК МН17 ОБВИНЯЕМЫЕ

Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке

ВСУ ПОТЕРИ ООС

Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

ИНФОРМАЦИЯ УТЕЧКА МВД

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские киберполицейские разоблачили двух братьев во взломе учетных записей известных веб-ресурсов, от чего пострадало более 1,5 млн человек в разных странах

НАБУ сообщило экс-нардепу Пресману о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке

Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

В Окружной админсуд поступил иск к Разукову и Гетьманцеву относительно принятия "банковского" закона

Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту, ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла – прокурор АРК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА