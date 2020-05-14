Украинские киберполицейские разоблачили двух братьев во взломе учетных записей известных веб-ресурсов, от чего пострадало более 1,5 млн человек в разных странах

Сотрудники департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили двух граждан Украины во взломе учетных записей Интернет-ресурсов и продаже соответствующей конфиденциальной информации на закрытых форумах, от чего пострадало более 1,5 млн человек в разных странах мира.

Как сообщается на официальным сайте Нацполиции в четверг, двое братьев с помощью вредоносного программного обеспечения вмешивались в работу автоматизированных систем. "Программа подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире Интернет-ресурсов. Далее полученные файлы с конфиденциальной информацией злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов, имевших активный денежный баланс, частично выводили средства на подконтрольные банковские счета", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски, и на изъятой компьютерной технике обнаружили 55 тыс файлов, на которых находится более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран мира.

"За предыдущий год от преступной деятельности фигуранты "заработали" около миллиона гривень", - рассказали в Нацполиции.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины, ведется досудебное расследование.