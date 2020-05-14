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18:59 14.05.2020

Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

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Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова заявляет, что более 100 детей ждут своих родителей в различных центрах репродуктивной медицины в Украине и обещает поспособствовать их воссоединению в сотрудничестве с Министерством иностранных дел (МИД) и Государственной миграционной службой (ГМС) Украины.

Комментируя распространенное ранее клиникой репродуктивной медицины BioTex в соцсетях видео, в котором ее представители рассказывают об этой проблеме, омбудсмен рассказала, что ее сотрудники выехали в гостиницу, принадлежащей этой клинике, где содержится 51 ребенок, и выяснили что на всех детей были выписаны свидетельства о рождении.

"Родители всех этих детишек являются иностранцами - это в том числе граждане Китая, Германии, Испании, Франции, Италии, Болгарии, Румынии, Великобритании, США. Представители этой клиники нам сказали, что сейчас есть 15 детей, которые с родителями, которые еще успели приехать до введения ограничений в связи с карантином коронавируса и не могут выехать из-за того, что есть такие ограничения. Относительно остальных 36 детей, их родители не могут заехать в нашу страну из-за тех самых ограничений", - рассказала Денисова на брифинге в четверг.

По ее словам, родители этих детей сообщили, что обращались в МИД Украины за помощью, но МИД отказали им и предложили решать соответствующий вопрос через посольства, однако и некоторые посольства "отказались это делать и потому вопрос остается нерешенным". Омбудсмен также подчеркнула, что до конца карантина в Украине могут оказаться несколько тысяч детей, которых суррогатные матери родили для иностранцев.

"Из-за этого обращения, которое я получила с утра от этой клиники, мне стало известно, что в целом по Украине более 100 детей ждут своих родителей в разных таких медицинских центрах репродуктивной медицины. Они сделали такой прогноз, что если будет продлен такой карантин, на тот прогноз, который дает в том числе Минздрав Украины, то это могут быть уже не сотни детей, а тысячи", - рассказала Денисова.

В связи с этим она провела рабочее совещание с участием представителей МИД и ГМС, на котором наработала с ними действенный механизм решения этой проблемы. "Каждый из этих родителей может обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека с соответствующим заявлением, чтобы я помогла им решить этот вопрос въезда и выезда из Украины. Я, в свою очередь, обращаюсь Министерству иностранных дел и предлагаю решить этот вопрос, и они предоставляют такое разрешение. Если этим родителям, которые приедут, нужна будет помощь для оформления проездных документов на ребенка, то я все равно буду обращаться в ГМС, чтобы этот вопрос решить", - рассказала Денисова.

Омбудсмен не сообщала название гостиницы, принадлежащей клинике, где находятся дети, но написала в своем Телеграм-канале, что она называется "Венеция",

По словам уполномоченной, ее представители в ходе визита нарушений в гостинице не заметили. Денисова рассказала, там опрятно и чисто, есть график онлайн-встреч с родителями и он тщательно выполняется.

Теги: #дети #медицина #омбудсмен #репродуктивная
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