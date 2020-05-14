НАБУ сообщило экс-нардепу Пресману о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"В ходе досудебного расследования установлено, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, народный избранник с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный", - указывается в сообщении.

Экс-депутату инкриминируют ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане (самовыдвиженец, избран по одномандатному избирательному округу №139).