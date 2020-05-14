События

17:52 14.05.2020

Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

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Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Российские наемники 7 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 17:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в четверг.

"Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов российские наемники применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения на Донбассе минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Объединенные силы приняли необходимые меры, в том числе и огневого воздействия, для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы", - говорится в сводке.

На всех трех участках разведения сил и средств режим "тишина" соблюдался.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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