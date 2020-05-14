События

17:44 14.05.2020

Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

2 мин читать
Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" состоялась торжественная церемония передачи Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Оборудование было передано при содействии Офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

"ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более 100 тыс. долларов на приобретение и доставку 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины", - сообщают в Минобороны.

Глава офиса ЮНОПС в Украине Ирина Сахакян-Веттер подчеркнула, что организация тесно сотрудничает с партнерами в Украине и по всему миру для поддержки усилий, направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

"Этим и многими другими проектами ЮНОПС в Украине продолжает оказывать поддержку национальным и международным партнерам в сферах закупок в условиях чрезвычайных ситуаций, управлении проектами и финансовом менеджменте, и готовы к углублению нашего сотрудничества в интересах народа Украины", - заявила она.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что это один из многих примеров помощи Канады Украине во время кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Также она выразила удовлетворение касательно того, что оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада и в дальнейшем продолжит укреплять партнерские отношения.

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил правительство Канады за стратегическое партнерство и отметил, что современные отношения между Канадой и Украиной, учитывая их масштаб и глубину сотрудничества, является образцом того, как страны помогают друг другу в трудные времена кризисов и испытаний.

Теги: #коронавирус #канада #ивл
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 14.05.2020
В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

16:19 14.05.2020
Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

15:18 14.05.2020
Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

13:51 14.05.2020
Столтенберг поддерживает призывы к международному расследованию обстоятельств появления коронавируса в Китае

Столтенберг поддерживает призывы к международному расследованию обстоятельств появления коронавируса в Китае

13:25 14.05.2020
Компании начали использовать показатель прибыли без учета потерь от коронавируса

Компании начали использовать показатель прибыли без учета потерь от коронавируса

12:48 14.05.2020
В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

12:12 14.05.2020
Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 52 человек, в том числе у 6 медиков

Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 52 человек, в том числе у 6 медиков

11:08 14.05.2020
Менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 93 смерти

Менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 93 смерти

10:36 14.05.2020
В трети областей Украины снизилось количество болеющих коронавирусной инфекцией – СНБО

В трети областей Украины снизилось количество болеющих коронавирусной инфекцией – СНБО

10:06 14.05.2020
Степанов: почти все регионы выплатили 300% надбавку медикам за март

Степанов: почти все регионы выплатили 300% надбавку медикам за март

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС ОБСТРЕЛЫ

Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

ДОНЕЦК МН17 ОБВИНЯЕМЫЕ

Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке

ВСУ ПОТЕРИ ООС

Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

ЕС ФИНПОМОЩЬ КОРОНАВИРУС

Украина выполнила все условия для выделения дальнейшей макрофинансовой помощи ЕС - комиссар ЕС

ИНФОРМАЦИЯ УТЕЧКА МВД

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке

Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

ВАКС взял под круглосуточный домашний арест экс-нардепа Микитася

В Окружной админсуд поступил иск к Разукову и Гетьманцеву относительно принятия "банковского" закона

Поклонская своим интервью сняла риски несоблюдения ее права на защиту, ее обращение в ЕСПЧ не будет иметь смысла – прокурор АРК

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня - Минобороны

Прохладная и местами дождливая погода пока сохранится в Украине

Кличко призывает киевлян пользоваться метро после открытия только в случае необходимости и с соблюдением правил безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА