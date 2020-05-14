Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

В Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" состоялась торжественная церемония передачи Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких от правительства Канады, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Оборудование было передано при содействии Офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Украине.

"ЮНОПС и правительство Канады согласовали перераспределение остаточных средств в сумме более 100 тыс. долларов на приобретение и доставку 7 систем искусственной вентиляции легких, которые могут использоваться при транспортировке и стационарно в отделениях интенсивной терапии. Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных сил Украины", - сообщают в Минобороны.

Глава офиса ЮНОПС в Украине Ирина Сахакян-Веттер подчеркнула, что организация тесно сотрудничает с партнерами в Украине и по всему миру для поддержки усилий, направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

"Этим и многими другими проектами ЮНОПС в Украине продолжает оказывать поддержку национальным и международным партнерам в сферах закупок в условиях чрезвычайных ситуаций, управлении проектами и финансовом менеджменте, и готовы к углублению нашего сотрудничества в интересах народа Украины", - заявила она.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза отметила, что это один из многих примеров помощи Канады Украине во время кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. Также она выразила удовлетворение касательно того, что оборудование было быстро приобретено, и заверила присутствующих в том, что Канада и в дальнейшем продолжит укреплять партнерские отношения.

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил правительство Канады за стратегическое партнерство и отметил, что современные отношения между Канадой и Украиной, учитывая их масштаб и глубину сотрудничества, является образцом того, как страны помогают друг другу в трудные времена кризисов и испытаний.