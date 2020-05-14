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15:59 14.05.2020

Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке

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Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке

Обвиняемого по делу МН17 Харченко взяли под стражу в Донецке – СМИ

Киев. 14 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В марте в Донецке был арестован один из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году Леонид Харченко, сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на собственные источники.

"В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению "Боинга", суд начался 9 марта этого года. А 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу", - говорится в заметке со ссылкой на источник, имевший отношение к военному командованию "ДНР" в 2014-2015 годах, и сослуживец Харченко, до сих пор проживающий в Донецке.

8 мая арест бывшего военного разведчика ДНР был продлен еще на два месяца. Сейчас он содержится в СИЗО т.н. минюста "ДНР", которое находится в Донецке на улице Кобозева, 4.

Сослуживцы Харченко считают, что бывшего разведчика хотят изолировать.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - цитирует Би-би-си собеседника, знакомого с делом арестованного Харченко.

Источник считает, что все это было сделано, чтобы изолировать Харченко.

"Сослуживец Харченко, согласившийся поговорить с Би-би-си, считает, что бывшего военного разведчика взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины", - говорится в заметке.

Как сообщалось, 9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Никто из них в зале суда так и не появился.

Процесс ведет председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), с которым заседают Дагмар Костэр (Dagmar Koster) и Хелэйна Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens). С ними также заседают запасные судьи, которые были назначены, учитывая продолжительность рассмотрение этого дела.

Первая фаза суда, которая прошла 9 и 10 марта с последующим перерывом до 23 марта, была организационной. Суд рассматривал такие вопросы, как кто будет представлен в суде, готово ли к рассмотрению само дело и так далее. Дело состоит из 36 тыс. страниц и "огромного количества цифровых файлов, которые будут демонстрироваться на экране".

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве.

Последнее судебное заседание 23 марта прошло в отсутствие публики по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Теги: #донецк #мн17 #обвиняемые
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