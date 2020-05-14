Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

В среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих, сообщает пресс-центр ООС.

"На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.