События

15:49 14.05.2020

Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

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Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

В среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих, сообщает пресс-центр ООС.

"На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Теги: #всу #потери #оос
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