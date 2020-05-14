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14:59 14.05.2020

Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

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Информация об утечке данных с сервиса приложения "Дия" не подтвердилась – Нацполиция

 Информация об утечке персональных данных граждан с цифровой государственного сервиса приложении "Дия" не подтвердилась, заявляют в Национальной полиции Украины.

"Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий и не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дия", - говорится в сообщении управления коммуникации Нацполиции.

В Нацполиции напоминают, что следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в компьютеры, автоматизированные системы) Уголовного кодекса Украины. При этом работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, оперативно заблокировали.

"В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", - говорится в сообщении управления коммуникации.

В Нацполиции отмечают: "Информация о якобы кибератаках и киберчувствительности системы "Дия", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов".

По информации Нацполиции, также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. "Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.

Кроме того, как сообщили СМИ, в анонимном телеграмм-канале "Тайны депутата" опубликовали номера телефонов ряда украинских журналистов, в частности главного редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой и других.

Теги: #информация #утечка #мвд
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