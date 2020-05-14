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12:53 14.05.2020

Прохладная и местами дождливая погода пока сохранится в Украине

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Прохладная и местами дождливая погода пока сохранится в Украине

В ближайшие сутки ожидаются небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, на юге местами с грозами, в северных, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков, сообщает Укргидрометцеентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточных областях 7-12 м/с.

Температура ночью в северных и северо-западных областях 1-6°, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 7-12° тепла, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье 19-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 1925г., самая низкая ночью -0,1° в 1927г.

В субботу, 16 мая, ночью временами дождь, в центральных областях местами значительный дождь; днём без существенных осадков, лишь на востоке дождь.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°; в южной части ночью 8-13°, днём 20-26°.

В Киеве в субботу ночью дождь, днем без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°.

14 мая температура воды в Черном и Азовском морях 12-17°;

в Днепре возле Києва 14°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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