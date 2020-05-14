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12:11 14.05.2020

В Еврокомиссии ищут сотрудников, передающих журналистам конфиденциальную информацию

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В Еврокомиссии ищут сотрудников, передающих журналистам конфиденциальную информацию

В Европейской комиссии (ЕК) проводят расследование относительно того, кто из сотрудников мог без санкции руководства передавать журналистам конфиденциальную информацию о тех или иных решениях органа, пишет в четверг газета "Политико" со ссылкой на три информированных источника.

Издание отмечает, что в Еврокомиссии, так же как и в правительствах государств-членов ЕС, пытаются предотвращать передачу журналистам конфиденциальной информации относительно ее деятельности и стремятся к тому, чтобы выяснить, кто из сотрудников может это делать.

В частности, в прошлом месяце газета "Политико" и агентство Bloomberg опубликовали детали плана экономического восстановления, разработанного в ЕК в связи с коронавирусом. По данным "Политико", такие инциденты приводят в гнев председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и близких к ней европейских чиновников.

Согласно информации источников газеты, чиновников в Брюсселе на этой неделе предупредили, что команда, занимающаяся расследованием, выявила одного предполагаемого информатора журналистов. Если подозрения в его адрес подтвердятся, он понесет наказание.

Кроме того, расследование генеральным секретариатом Еврокомиссии ведется и в отношении чиновников, которые раскрывают информацию не журналистам, а странам-членам ЕС. Как минимум один такой случай уже произошел, он касается информации о плане пересмотра миграционной политики ЕС.

Чиновник в Брюсселе и европейский дипломат, с которыми удалось поговорить изданию, пришли к мнению, что рост числа таких расследований в Еврокомиссии сигнализирует о росте "паранойи" в команде фон дер Ляйен.

"Мы привыкли читать в немецкой прессе о том, что мы только что обсуждали (в Брюсселе - ИФ). Это - несущественные утечки информации, но, тем не менее, это все равно утечки", - говорит один из собеседников издания.

В Еврокомиссии журналистам "Политико" отказались комментировать тему расследований в отношении информаторов.

Теги: #сми #информация #еврокомиссия
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