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11:23 14.05.2020

Первый замдиректора ГБР Бабиков задекларировал 314 тыс. грн доходов за 2019 год, а его жена информацию о доходах не предоставила

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Первый замдиректора ГБР Бабиков задекларировал 314 тыс. грн доходов за 2019 год, а его жена информацию о доходах не предоставила

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков указал 314 тыс. 220 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила 108 900 грн, банковские проценты – 8 281 грн и пенсия – 197 039 грн, а его жена не предоставила информацию о своих доходах за прошлый год.

Также он указал в декларации 21 658 грн на банковских счетах, $17 тыс. одолженных третьим лицам, а также 250 тыс. грн наличными средствами, а его жена указала, что имеет накопления и в гривне и в иностранной валюте, но информацию о суммах не предоставила.

Бабиков владеет земельным участком (50 747 кв. м) в Кировоградской области, квартирой (82 кв. м) в Кропивницком, 25% квартиры (43 кв. м) в Новоукраинке Кировоградской области и 20% квартиры (144 кв. м) в Харькове, а также арендует квартиру в Билогородке Киевской области (площадь не указана), а его жена – двумя земучастками (57 970 и 1 454 кв. м) и домом (66 кв. м) в Кировоградской области, земучастком (652 кв. м) и домом (195 кв. м) в Кропивницком), сын – квартирой (36 кв. м) в Кропивницком.

У первого замдиректора ГБР нет автомобиля, а его жена владеет "Peugeot 207" 2011 года выпуска.

Теги: #гбр #декларация #бабиков
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