Менее 10 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 93 смерти

Число выявленных в России за сутки новых случаев коронавирусной инфекции впервые со 2 мая упало ниже отметки в 10 тыс., сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 974 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4049 (40,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 252 245 случаев (+4,1%) коронавирусной инфекции. Россия, по данным Университета Джонса Хопкинса, находится на втором месте в мире по числу зарегистрированных заболевших COVID-19 после США (1,39 млн). Далее после РФ идут Великобритания (230,2 тыс.), Испания (228,6 тыс.) и Италия (222,1 тыс.).

В Москве зарегистрировано за сутки 4712 новых случаев, таким образом, общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130 716.

За последние сутки в целом по РФ зарегистрировано 93 летальных исхода, ассоциированных с новой коронавирусной инфекцией, из них 58 - в Москве. Всего в РФ умерли 2305 человек.

Выписаны за последние сутки в России 5527 пациентов, из них 1821 - в Москве. Общее число выписанных достигло 53530.

13 мая сообщалось о 10 028 случаев заражения коронавирусом в РФ, в Москве было 4703 случая.