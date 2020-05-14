Степанов: в Украине количество выздоровевших впервые превысило количество новых случаев COVID-19

Количество выздоровевших от коронавируса в Украине впервые превысило количество новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"За предыдущие сутки коронавирусом заболели 422 чел. При этом было рекордное количество выздоровевших – 427 чел. Впервые за время пандемии количество выздоровевших превысило количество новых заболевших", - констатировал министр.

По словам Степанова, из числа новых заболевших за сутки 42 детей и 70 медицинских работников. Госпитализировано 136 чел.

Количество инфицированных нарастающим итогом составило 16,847 (1,172 тыс. детей и 3,278 тыс. медработников)

Впервые за сутки сделано более 8,069 тыс. ПРЛ-тестов.

Наибольшее количество инфицированных за сутки, по словам министра, зафиксировано в Черновицкой области – 72 чел., Харьковской области – 41 чел. и в Киеве - 52 чел.

Динамика статистики предыдущих дней такова: на утро 13 мая было 402 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, 14 новых жертв вируса, но рекордное количество выздоровевших 343; днем ранее, 12 мая, - 375 новых случаев инфицирования, 17 летальных пациентов и 85 поправившихся; 11 мая - 416 новых случаев заболевания, 17 жертв, 228 человек выздоровели.

Прирост более 500 инфицированных за сутки фиксировался на утро 10 мая (522), а также 9 мая (515).

С 11 мая в Украине начался первый этап смягчения карантинных ограничений.