В Ивано-Франковске заработало все, что разрешено правительством, кроме стоматологических клиник

В Ивано-Франковске в связи со смягчением карантинных мер заработало все, что разрешено постановлением Кабинета министров Украины, кроме стоматологических клиник, которые возобновят работу 22 мая, сообщил мэр города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив.

"У нас все работает, что разрешено постановлением правительства, кроме стоматологов. Принято решение на уровне областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, что стоматологи начинают работать с 22 мая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

При этом мэр отметил, что ситуация в городе непростая, в то же время количество новых заболевших коронавирусом стабильное.

Среди прочего, мэр заявил, что поддерживает решение правительства по ослаблению карантинных мер, чтобы дать возможность заработать малому и среднему бизнесу.

В то же время он подчеркнул, что Кабмину необходимо принимать во внимание мнение местных властей при принятии решений по карантинным мерам.