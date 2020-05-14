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09:41 14.05.2020

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19, выздоровел уже 61 человек

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В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19, выздоровел уже 61 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 мая зафиксировано еще 8 новых случаев коронвируса, при этом выздоровел от COVID-19 уже 61человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 61 человек и 2 летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится - два человека: один работник ВСУ в НВМКЦ "ГВКГ" и один военнослужащий в ВМКЦ Центрального региона.

Еще 6 человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы: в Черновицкой области - 1 военнослужащий, в Хмельницкой области - 1 работник ВСУ, в Винницкой области - 1 работник ВСУ, в Харьковской области - 1 военнослужащий, в Киевской области - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение" – добавили медики.

В целом на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 21 человек.

Как сообщалось, по состоянию на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус
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