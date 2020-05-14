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09:21 14.05.2020

Завершено расследование по делу экс-чиновника завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

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Завершено расследование по делу экс-чиновника завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Правоохранители завершили расследование по делу бывшего заместителя директора завода "Маяк", после чего обвинительный акт направят в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.

"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование по резонансному уголовному производству в отношении бывшего заместителя генерального директора киевского завода "Маяк", уличенного в попытке мошеннического завладения денежными средствами при отчуждении имущества "Укроборонпрома" (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.

В настоящее время в соответствии со ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозреваемому и его защитникам предоставили открытые материалы уголовного производства для ознакомления, после чего обвинительный акт направят в суд.

Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что согласно материалам следствия, в 2019 году бывший чиновник пообещал руководителю коммерческой структуры содействие в приобретении имущественного комплекса завода по значительно заниженной цене. Общая сумма сделки должна была составить $4,5 млн США, из которых $2 млн США покупатель должен официально оплатить имущественный комплекс, а еще $2,5 млн США передать лично подозреваемому в качестве вознаграждения за его "услуги".

Отмечается, что правоохранители задержали экс-чиновника в отделении банка при получении $200 тыс. США аванса.

Теги: #расследование #имущество #украина #укроборонпром
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