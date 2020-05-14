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07:30 14.05.2020

Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, два ранены

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Российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, два ранены

За минувшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Гнутово, Талаковка и Широкино противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По окрестностям Старогнатовки российские наемники дважды задействовали гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вблизи Крымского дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов 120-го калибра, в целом выпустив 20 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По окрестностям Орехово противник применил 120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Катериновки захватчики нарушали режим прекращения огня, применив 82 мм минометы, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

По данным украинской разведки, 13 мая военнослужащие ВСУ ранили трех российских наемников.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

В частност, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Авдеевки противник дважды вел огонь - с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Недалеко от н.п. Верхнеторецкое наемники задействовали минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем.

По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Зайцевото и Хутора Свободного враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС не зафиксировано.

Теги: #оос #сводка #украина
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