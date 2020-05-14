За нанесение ущерба иностранному инвестору на $2,5 США будут судить трех человек

Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении трех человек за причинение иностранному инвестору $2,5 США убытков, сообщила пресс-служба генпрокурора.

"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех лиц, в составе организованной группы, которые противоправно завладели материальными ценностями компании-нерезидента (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Установлено, что организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования.

"В результате таких действий иностранному инвестору причинен более $2,5 млн США убытков", - отметили в ОГПУ.

В пресс-службе также подчеркнули, что в случае доказанной вины мошенникам грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.