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02:47 14.05.2020

Директора Киевского молодежного театра будут судить за растрату 2,4 млн грн

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Директора Киевского молодежного театра будут судить за растрату 2,4 млн грн

Директора Киевского молодежного центра будут судить за растрату 2,4 млн грн, которые выделили на социальные проекты для детей и молодежи, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7... завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении директора КУ "Киевский молодежный центр" по фактам растраты 2,4 млн. грн средств местного бюджета, выделенных на проведение социальных мероприятий на территории города Киева (ч. 3, 4 ст. 191 УК Украины). Согласно материалам следствия, в 2018 году руководительница коммунального учреждения организовала незаконную схему растраты средств местного бюджета в пользу отдельных субъектов хозяйствования при реализации социальных проектов для молодежи и детей", - говорится в сообщении.

В информации пресс-службы также сообщается, что в схему были вовлечены фиктивные предприятия, на счета которых перечислялись средства за якобы оказанные услуги по проведению мероприятий, которые фактически не предоставлялись или предоставлялись за счет средств частных спонсоров. Так, киевскому бюджету нанесли ущерб на 2,4 млн грн.

"Речь идет об информационно-просветительских, развлекательных акциях для молодежи, военно-патриотических акциях, мероприятиях по популяризации здорового образа жизни и т.д", - сказано в сообщении.

Отмечается, что местная прокуратура предъявила иск в интересах государства в лице Киевского городского совета о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением на вышеуказанную сумму. 

Теги: #театр #украина #суд #директор
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