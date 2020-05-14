В Черновицкой области количество заболеваний коронавирусом превысило 2,5 тыс. человек

Количество заболеваний коронавирусной инфекцией Covid-19 в Черновицкой области превысило 2,5 тыс. человек, за текущие сутки зафиксировали еще 72 случая, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"На Буковине 13 мая официально подтверждено еще 72 случая заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 616 новых образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2516 человек", - написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Также он сообщил, что 36 человек полностью выздоровели от Covid-19, получив дважды отрицательные результаты пройденных тестов.