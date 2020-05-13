18 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили на Ровенщине

В Ровенской области по состоянию на 13 мая лабораторно подтвердили еще 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Это четыре жителя из г.Ровно, 11 из Ровенского района (5 - пгт Клевань и по одному случаю в селах: Заря, Грабов, Кошек, Городище, г. Оржив и пгт Квасилов), два из Сарненского района (с.Каменный-Случанское), один из Здолбунов", - написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, возраст заболевших от 9 до 81 года.

В частности, в области зарегистрировано 1063 случая заболевания Covid-19. Из них - 230 медработников и 79 детей.

Кроме того, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, зафиксировано уже 24 летальных случая (2,2% из всех инфицированных).

Среди выздоровевших – 255 человек (24%), из них – девять детей.