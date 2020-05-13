Макрон призвал правительство быть готовым к возможной повторной изоляции из-за коронавируса

Гипотеза возврата к жесткой изоляции обсуждалась на заседании совета министров Франции с участием президента Эмманюэля Макрона, передал в среду телеканал BFMTV со ссылкой на официального представителя правительства Сибет Ндиай.

После заседания кабинета министров она сообщила представителям СМИ, что, оценивая ситуацию на третий день с начала выхода страны из изоляции, президент сказал, что "слишком рано (...) провозглашать победу", но подчеркнул "правильность выбранного пути".

При этом он заявил министрам, что необходимо приготовиться к трем вероятным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к повторной изоляции.

Первая такая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после длинных выходных католического праздника Пятидесятницы. Вторым тревожным периодом является предстоящий отпускной сезон и ожидаемые поездки французов за границу. И третьей, неопределенной по времени, причиной повторной изоляции может стать внезапная деградация эпидемиологической обстановки.

По словам Ндиай, президент Макрон "призвал правительство вооружиться на случай такой перспективы".

По данным на среду Генеральной дирекции министерства здравоохранения, за минувшие сутки во Франции умерли 83 инфицированных COVID-19 (348 днем раньше), общий итог летальных исходов с начала эпидемии достиг 27 074.

Остается госпитализированным в стране 21071 зараженный COVID-19, это на 524 занятых койко-места меньше, чем накануне. В реанимационных палатах размещены в тяжелом состоянии 2428 пациента, на 114 меньше, чем во вторник.

С начала эпидемии выписались из больниц 58 678 вылечившихся.

За последние сутки подтверждены 507 новых случаев инфицирования коронавирусом. В целом в стране выявлено 140 734 случая заражения COVID-19.