События

20:00 13.05.2020

Замглавы администрации президента РФ ездил в Берлин на консультации по Донбассу

1 мин читать
Замглавы администрации президента РФ ездил в Берлин на консультации по Донбассу

Консультации с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель по урегулированию «конфликта на юго-востоке Украины» прошли успешно, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Сегодня в ведомстве федерального канцлера состоялись дополнительные консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Диалог прошел в конструктивном, деловом ключе. Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта…. Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров. В "Нормандском формате" и в трехсторонней контактной группе будет дан соответствующий сигнал ", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия-24"

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил "Интерфаксу", что Козак прибыл в Берлин в среду с однодневным визитом. "Он встретится со своим визави по формату помощников глав государств "нормандской четверки" - помощником канцлера ФРГ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "это рабочая поездка, целью которой является сверка часов на украинском треке". Отвечая на вопрос, пойдет ли речь об организации саммита "нормандской четверки" в онлайн-режиме, источник сказал: "Двусторонняя встреча этого не предполагает".

В пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" сообщили, что "визиты на рабочем уровне" не комментируют.

Теги: #козак #консультации #россия #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:35 13.05.2020
В Эстонии подписан договор о строительстве первого этапа границы с Россией

В Эстонии подписан договор о строительстве первого этапа границы с Россией

21:52 12.05.2020
Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы TON из-за действий властей США

16:35 12.05.2020
Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

Шмыгаль надеется, что Германия за время председательства в Совете ЕС даст сигнал о европейском будущем Украины

14:44 12.05.2020
Меркель обсудила с украинским премьером урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом

Меркель обсудила с украинским премьером урегулирование на Донбассе и ситуацию с коронавирусом

14:26 10.05.2020
В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

В Германии проходят тестирование украинские медпрепараты, которые могут примененить для лечения Covid-19

16:52 08.05.2020
Посол Украины в Германии почтил память жертв Второй мировой войны и призвал построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам нацизма

Посол Украины в Германии почтил память жертв Второй мировой войны и призвал построить в центре Берлина мемориал украинским жертвам нацизма

14:52 08.05.2020
Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

14:33 08.05.2020
Секретный документ западных разведок с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фейком - СМИ

Секретный документ западных разведок с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фейком - СМИ

10:57 08.05.2020
МИД Украины и Германии установили конструктивный диалог, что может способствовать прогрессу в Нормандском процессе - источник

МИД Украины и Германии установили конструктивный диалог, что может способствовать прогрессу в Нормандском процессе - источник

20:00 07.05.2020
В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВРУ БАНКИ ЗАКОН

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

18 новых случаев коронавируса лабораторно подтвердили на Ровенщине

Макрон призвал правительство быть готовым к возможной повторной изоляции из-за коронавируса

Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

Директор харьковского КП подозревается в служебной халатности, повлекшей смерть подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

Главный санврач Украины против спецпропусков для метро

На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА