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19:37 13.05.2020

Альфа-Банк, Креди Агриколь банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

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Альфа-Банк, Креди Агриколь банк и Сбербанк возобновили работу всех отделений, еще семь планируют открыть все отделения после снятия карантинных ограничений

Альфа-Банк, Сбербанк и Креди Агриколь банк (все – Киев) возобновили работу всех приостановленных из-за карантина отделений, а еще семь банков продолжают открывать отделения и планируют окончательно восстановить работу региональной сети после снятия карантинных ограничений.

Согласно сообщению на сайтах банков, отделения Альфа-Банка будут работать с 9:00 до 18:00 (кассы – до 17:00) в будние дни с тремя перерывами для дезинфекции помещений, а Сбербанка – с 9:00 до 16:00.

Как сообщили в пресс-службе Ощадбанка агентству "Интерфакс-Украина", по состоянию на 12 мая работает 83% его отделений, тогда как во время карантина закрыли 25% отделений. Уточняется, что открывать оставшиеся планируют после возвращение к работе общественного транспорта и увеличения потока клиентов.

Пресс-служба Райффайзен Банка Аваль также сообщила о планах финучреждения открыть 18 мая ранее приостановленное 71 отделение, уточнив, что все районные отделения уже вернулись на пятидневную рабочую неделю с сохранением сокращенного графика (с 9:00 до 15:00), санчасом и обязательной предварительной записью.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента сети продаж Креди Агриколь банка Александр Куркин, финучреждение возобновило работу всех 14-ти приостановленных своих отделений, не работают только те, которые находятся на плановом ремонте.

В то же время по словам председателя правления Идея Банка Михаила Власенко, после снижения заболеваемости и снятия правительством карантинных ограничений банк будет гибко реагировать и возвращать докарантинный формат работы отделений, уточнив, что соответствующие меры уже готовятся.

Как сообщил директор по развитию бизнеса банка "Кредит Днепр" Дмитрий Михов, финучреждение восстановило работу шести отделений из 21 приостановленного с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Он добавил, что вопрос о дальнейшем формате работы сети будет решаться в соответствии с новыми государственными решениями относительно смягчения карантина, а также по результатам оценки текущего уровня клиентской бизнес-активности и уровня безопасности для сотрудников и клиентов.

Начальник управления развития и сопровождения региональной сети банка "Пивденный" Кира Лачина отметила, что банк на данный момент открыл 11 приостановленных отделений. Уточняется, что с 18 мая банк планирует вернуть все отделения к стандартному графику и восстановить работу еще 14 подразделений.

"Таким образом, на начало следующей недели останется закрытыми только семь отделений, расположенных в Киеве и Одессе на территории предприятий и организаций с ограниченным доступом на период действия карантина", – отметила Лачина.

По словам заместителя председателя правления УкрСиббанка по вопросам розничного бизнеса Константина Лежнина, банк уже возобновил работу 36 приостановленных отделений, а "на карантине" осталось еще 80 подразделений (около 30%). Уточнятся, что их планируют открывать в несколько этапов в зависимости от смягчения карантинного режима, в первую очередь это будет зависеть от полноценного запуска общественного транспорта.

Лежнин добавил, что динамика возобновления работы региональной сети в областях, где действуют более жесткие карантинные ограничения, будет отличаться, однако она тоже будет зависеть от запуска общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Мегабанка, почти все 156 отделений банка уже вернулись к "докарантинному" графику работы: временно приостановлена работа только двух отделений в Харьковской области и по одному отделению в Львовской и Херсонской областях, поскольку они находятся в помещениях, закрытых на период карантина.

Отмечается также, что в Харькове работают 77 пунктов проема платежей Мегабанка, а оставшиеся три пункта временно приостановлены из-за того, что находятся на закрытых на время карантина территориях, в частности в метрополитене. В пресс-службе отметили, что после снятия ограничений работа отделений и пунктов приема платежей возобновится.

Как сообщалось, с 12 мая восстановили работу всех закрывшихся на карантин отделений Укрэксимбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк открыл 23 приостановленных подразделения, а Правэкс банк перевел региональную сеть на пятидневный режим работы. С 4 мая Кредобанк восстановил работу всех - двух отделений во Львове.

Теги: #карантин #банки #работа
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