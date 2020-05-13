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20:53 13.05.2020

На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

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На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

Итальянская область Ломбардия продолжает лидировать по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 в стране, свидетельствуют данные, распространенные в среду Службой гражданской обороны Италии.

Из 888 тестов, давших за прошедшие положительный результат на заражение, на Ломбардию приходятся 394, то есть 44,3% от общего числа пациентов, диагноз которым был поставлен за истекшие 24 часа.

Кроме Ломбардии, новые случаи заражения выявлены в Пьемонте, Эмилии-Романье, Венето, Тоскане, Лигурии и Лацио.

В то же время в целом, по данным Службы гражданской обороны, в Италии складывается стабильная ситуация с положительной динамикой - сокращается число пациентов с COVID-19, не только находящихся в палатах интенсивной терапии, но также и на домашнем лечении.

Общее число госпитализированных в Италии с COVID-19 в настоящий момент - 78,5 тыс. человек. Скончались 31,1 тыс. пациентов, из которых 195 за последние сутки. Выздоровели 112,5 тыс. человек, из них 3,5 тыс. за последние сутки.

Теги: #италия #коронавирус
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