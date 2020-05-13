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20:57 13.05.2020

Директор харьковского КП подозревается в служебной халатности, повлекшей смерть подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

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Директор харьковского КП подозревается в служебной халатности, повлекшей смерть подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

В Харькове директору одного из городских коммунальных предприятий объявлено о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины), из-за которой 13-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами на спортплощадке в модульном городке для переселенцев.

"В ходе расследования установлено, что директор коммунального предприятия в нарушение требований Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не выполнил все действия по обеспечению архитектурно-строительного контроля на земельном участке, переданном в пользование коммунальному предприятию. Также руководитель допустил дальнейшее использование ворот для мини-футбола, установленных в нарушение правил, касающихся безопасной эксплуатации сооружений", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности на время следствия.

Несчастный случай произошел в марте 2017 года. Во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик - от порыва ветра ворота упали и ударили подростка по голове.

В декабре 2019 года следственное управление завершено досудебное расследование в отношении другого подозреваемого - директора строительной организации, которая делала спортплощадку. Ему инкриминируется ч.2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #криминал #харьков
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