События

21:01 13.05.2020

Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

1 мин читать
Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал он в эфире программы "Здоровая политика" UA: Украинское радио в среду.

Ляшко подчеркнул, что сообщение между областями будет возможно только в тех случаях, когда обе эти области будут соответствовать критериям безопасности эпидемической ситуации.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения", - сказал он.

Ляшко сообщил, что вопрос авиасообщения со странами Европы будет рассматриваться "когда у них откроется авиасообщение".

"Евросоюз проводит еженедельно встречи компетентных министров, где они рассматривают вопрос возобновления туристического сезона и возобновления авиасообщений. Сейчас они передвинули дату возможного возобновления на 15 июня, они говорят, что раньше не будет. И если у них откроется авиасообщение, то Украина тоже будет рассматривать вопрос открытия авиасообщения со странами ЕС", - сказал он.

Теги: #транспорт #авиасообщение #ляшко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:48 13.05.2020
Главный санврач Украины против спецпропусков для метро

Главный санврач Украины против спецпропусков для метро

18:30 13.05.2020
Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

16:09 13.05.2020
Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

12:48 13.05.2020
Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

Кличко: Планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта в обычном режиме, но это будет проходить постепенно

10:57 13.05.2020
Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

Украина сможет возобновить работу транспорта только на 3-м этапе послабления карантина

17:26 12.05.2020
Свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы будет восстановлено с 15 мая

Свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы будет восстановлено с 15 мая

12:48 12.05.2020
Смягчая карантинные мероприятия, нужно решить вопрос с транспортом – секретарь Полтавского горсовета

Смягчая карантинные мероприятия, нужно решить вопрос с транспортом – секретарь Полтавского горсовета

09:39 11.05.2020
С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

15:21 08.05.2020
На части улиц в центре Киева ограничат движение и парковку 8 и 9 мая

На части улиц в центре Киева ограничат движение и парковку 8 и 9 мая

11:12 08.05.2020
Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВРУ БАНКИ ЗАКОН

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

Директор харьковского КП подозревается в служебной халатности, повлекшей смерть подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА