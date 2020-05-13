Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

Внефракционный народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду постановление об отмене голосования за закон №2571-д, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующее постановление №2571-д-П получено Радой и передано на рассмотрение руководству.

Текст проекта постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Помимо этого, проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон (2571-д-П1) зарегистрировал еще один депутат – Александр Дубинский от "Слуги народа". Его текст также пока отсутствует на сайте парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Его поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Ко второму чтению к нему было подано 16 тыс. 572 поправки, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.