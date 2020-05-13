События

20:48 13.05.2020

Главный санврач Украины против спецпропусков для метро

1 мин читать
Главный санврач Украины против спецпропусков для метро

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не будет поддерживать введение допуска в метрополитен по спецпропускам.

«Лично я как главный государственный санитарный врач Украины не буду поддерживать введение спецпропусков для метро. Опыт других стран показывает, что спецпропуска создают скопление людей перед турникетами на входе, там скопление людей может быть хуже, чем в самом вагоне», - сказал он в эфире программы «Здоровая политика» UA:Украинское радио в среду.

Ляшко отметил, решение об открытии метро после 25 мая будет рассматриваться с учетом складывающейся на тот момент эпидемической ситуации в каждом из трех городов, в котором есть метрополитен.

«Мы имеем три города – Киев, Харьков и Днепр, и я не могу гарантировать, что они все откроются в один момент. Мы примем решение в правительстве, что с такого-то числа можно открывать метро, но это не означает, что все три откроем одновременно», - сказал он.

Теги: #ляшко #метро #пропуска
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:01 13.05.2020
Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

Ляшко: Открытие внутреннего авиасообщения и общественного транспорта рассматривается комплексно

16:09 13.05.2020
Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

12:34 13.05.2020
Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

Кличко предложит правительству возобновить работу метрополитена в Киеве с 25 мая

11:12 08.05.2020
Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

15:30 07.05.2020
В Житомирской области уволили и.о. руководителя областного лабораторного центра - Ляшко

В Житомирской области уволили и.о. руководителя областного лабораторного центра - Ляшко

13:21 07.05.2020
Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

16:23 04.05.2020
Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

Ляшко призвал бизнес подавать предложения к санитарным требованиям для ослабления карантина

14:22 04.05.2020
Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

Эпидситуация остается напряженной, загруженность коек в больницах 12% – Ляшко

14:03 30.04.2020
Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

Ляшко: мы вывели страну на 30 тыс. тестов в неделю

14:01 30.04.2020
Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

Ляшко: из 2,133 тыс. коек интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 занято 158

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВРУ БАНКИ ЗАКОН

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

ООС СВОДКА

Боец ВСУ ранен в результате обстрела российскими наемниками позиций вблизи Катериновки – штаб ООС

СНБО РФ СОЦСЕТИ

Проект указа президента о применении санкций в отношении ряда российских соцсетей и интернет-сервисов передан в Офис президента Украины - СНБО

ВСУ ООС РАНЕНЫЙ

Российские наемники 5 обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, ранен один военнослужащий

ТРАНСПОРТ КАРАНТИН ДНЕПР ФИЛАТОВ

Мэр Днепра Филатов готовит обращение к правительству о запуске общественного транспорта

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав Украины изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина – Ляшко

Директор харьковского КП подозревается в служебной халатности, повлекшей смерть подростка на спортплощадке в городке для переселенцев

На Ломбардию по-прежнему приходится значительная часть заражений COVID-19, выявленных в Италии

Нардепы Дубинский и Поляков зарегистрировали в Раде постановления об отмене голосования за законопроект о банках

На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

Зеленский сменил начальников Управлений СБУ в Киеве, Киевской, Житомирской и Одесской областях – указы

В Британии за сутки скончались 494 человека с коронавирусом, общее количество летальных исходов превысило 33 тыс

Рада приняла постановление об обращении к СНБО с призывом продлить запрет российских соцсетей

Большинство французов выступают за снятие ограничений по COVID-19 - опрос

Разумков закрыл внеочередное заседание Рады и открыл следующее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА