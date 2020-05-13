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20:39 13.05.2020

На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

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На Харьковщине подростки снимали на видео избиение и издевательства над знакомой, полиция открыла дело

Полиция начала уголовное производство по факту издевательств и избиения 19-летней девушки, которое произошло в с.Феськи Золочевского района Харьковской области.

"Полицейские установили, что семь человек, среди которых было двое несовершеннолетних, на пустыре вблизи поселка наносили поочередно телесные повреждения 19-летней девушке и оскорбляли ее нецензурной бранью. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео в дальнейшем было выложено в социальной сети", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По информации местных пабликов в соцсетях, у подвергшейся издевательствам девушки инвалидность.

Теги: #девушка #харьковщина #избиение
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